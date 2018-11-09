Астана. 9 ноября. КазТАГ – В 10 раз вырастет базовая ставка налога для платных паркингов Астаны, сообщил заместитель руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Алихан Куатбеков.

«Предлагается установить следующие категории автостоянок, они не изменены: первая категория – паркинги, используемые для оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платной основе; вторая – на бесплатной основе; третья – штрафстоянки. Увеличение базовой ставки налога в десять раз предусмотрено только для первой категории. Ставка будет равна Т193 за 1 кв.м. Для автостоянок второго и третьего категории налог без увеличения – Т19,3 за 1 кв.м», — сообщил А. Куатбеков на заседании маслихата Астаны в пятницу.

Он отметил, что действующие базовые ставки на земли, выделенные под автопаркинги, были утверждены еще в 2014 году.

«25 декабря 2017 года был принят кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет. Согласно п. 9 ст. 509 предусмотрено увеличение базовых ставок на земли, занятые под автостоянки и паркинги по решению местного представительного органа. В соответствии с нормами п. 2 ст. 27 о правовых актах, при признании утратившим силу нормативно-правового акта (НПА) вышестоящего уровня подлежат признанию утратившим силу НПА ниже стоящего уровня, принятые для его реализации», — пояснил спикер.

Депутаты маслихата поддержали предложения акимата, а замглавы управления транспорта позже в кулуарах заседания заверил, что стоимость размещения автомобилей на паркингах не повысится.

«Налог подорожает, не стоимость», — заявил А. Куатбеков.

Ранее сообщалось, что власти города предлагают сделать платными штрафстоянки Астаны.