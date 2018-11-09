В минздраве высказались о влиянии энергетических напитков на здоровье казахстанских детей

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. В министерстве здравоохранения Казахстана высказались о влиянии энергетических напитков на здоровье детей.

«Да, действительно, в последние время мы не можем все это (находящиеся в свободной продаже снюсы и энергетики) контролировать. Снюсы. Мы исследовали его, он является наркотическим веществом, поэтому в обязательном порядке в школах не то что продавать, даже распространять нельзя. Поэтому на сегодняшний день совместно с МВД мы изучаем этот вопрос и, конечно, мы ведем работу по защите наших детей в школах от этих веществ», — сказал председатель комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения Казахстана – главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин в ходе правчаса в сенате в пятницу.

Что касается энергетических напитков, он напомнил, что было внесено ограничение о том, чтобы их не продавали в школах и других учреждениях среднего образования.

«Но, как вам известно, производители сейчас выходят с этим вопросом о том, что почему мы запретили продажу в средних учебных заведениях, школах. Но мы придерживаемся своего принципа. Мы даже в общей продаже регулируем вопрос содержания кофеина. И некоторые тонизирующие напитки в связи с тем, что там есть определенный уровень кофеина. Мы ограничили эту продажу», — проинформировал Ж. Бекшин.

Отметим, что в ходе правчаса сенатор Бакытжан Жумагулов поднял проблему распространения среди школьников нюхательных и бодрящих веществ, которые находятся на сегодняшний день в свободной продаже.

«Изучалось ли министерством влияние на здоровье школьников этих веществ? Причем они очень активно и быстро распространяются. Если изучались и это вредно, надо немедленно это запретить. Второй вопрос – наблюдается увлечение школьников бодрящими напитками, называемыми энергетические напитки (…). И я хочу, чтобы вы в СМИ, среди родителей в школах все это оповещали, что это вредно, что в будущем вы нанесете невосполнимый ущерб своему здоровью», — сказал Б. Жумагулов.