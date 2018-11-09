ЕНПФ в Казахстане не с кем торговать – эксперт

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в Казахстане не с кем торговать, сообщила глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова в интервью для сайта Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Единственному ЕНПФ не с кем торговать. В бытность большого числа НПФ (частных накопительных фондов – КазТАГ) фонды активно торговали, в том числе и между собой. Они являлись участниками рынка – покупали, продавали бумаги. Возможно, были договорные сделки, но в целом шла ежедневная торговля», — сообщила Е. Бахмутова.

По мнению главы АФК, «была рыночная стоимость бумаг, потому что по ним были постоянные сделки, и основными игроками на бирже были НПФ».

«Конечно, были и особенности, у кого-то бумаги купили и до погашения держали, кто-то купил ЦБ (ценные бумаги – КазТАГ) для продажи. Но все равно это была торговля по справедливой стоимости, которая образуется только тогда, когда на бирже существует торговля в достаточном количестве. Не одна-две сделки, а постоянные сделки, причем не договорные, а рыночные. Тогда будет реальная справедливая стоимость, и можно будет в любой момент по справедливой цене продать ценную бумагу», — считает финансист.

Он отметился, что в бытность частных НПФ в Казахстане очень сильно развивался рынок репо, обратного репо пенсионных фондов.

«Потому что они покупали ценные бумаги, у них были деньги от взносов, и в залог обратного репо НПФ брали ценные бумаги, опять же, из того списка, который им был разрешен. Но как только эти пенсионные фонды объединили в один, то торговля застыла. Приобрел ЕНПФ ценные бумаги и что дальше? Сам же себе он их не продаст. Вот и держит до погашения», — пояснила эксперт.

Финансист добавила, что поддерживает возобновление работы частных НПФ в Казахстане.

«Когда сейчас идет дискуссия о том, что надо передавать активы в управление частным компаниям, я в принципе это поддерживаю. На иностранном рынке вполне можно нанять солидную управляющую компанию, которая может управлять частью активов так же, как сейчас управляется Национальный фонд. Это позитивный пример, который Нацбанк уже применяет. Можно было нанять управляющие компании, которые бы торговали на рынке акций, другие – на рынке облигаций. Соответственно, вокруг них активизировались бы брокерско-дилерские компании. Как только фонды исчезли, брокеры тоже снизили активность», — отметила глава ассоциации финансистов.

С ликвидацией частных НПФ, по ее словам, оставались страховые организации, которые также являются профессиональными участниками.

«Но, к сожалению, страховой рынок развивается не очень высокими темпами. Паевые фонды тоже сжались. Но я сохраняю оптимизм – с начала кризиса прошло уже достаточно много времени, с тех пор участники закалились, поэтому мне кажется, что у фондового рынка есть потенциал. И сейчас уже никто не уповает только на пенсионные фонды, все понимают, что должна быть диверсифицированная база и эмитентов, и инвесторов», — заключила Е. Бахмутова.

Напомним, 26 сентября председатель правления Банка развития Казахстана (БРК) Болат Жамишев назвал неправильным решение о ликвидации частных НПФ с точки зрения влияния на фондовый рынок.

17 октября председатель Национального банка РК (НБРК) Данияр Акишев попросил осторожно относиться к информации о планах по возврату частных НПФ. Вместе с тем, он не исключил возврата частных пенсионных фондов на рынок Казахстана, с оговоркой, что к их работе будут предъявлены «жесткие требования». При этом он подчеркнул, что «пока никаких решений не принято».

23 октября бывший глава биржевого совета KASE Садуакас Мамештеги заявил, что появление частных накопительных пенсионных фондов (ЧНПФ) позволило банкам Казахстана увеличить сроки кредитования.

Сейчас пенсионными активами казахстанцев управляет ЕНПФ. Он был создан в 2013 году на базе АО «НПФ «ГНПФ» путем объединения активов всех накопительных пенсионных фондов. Учредителем и акционером фонда является правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» министерства финансов. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет НБРК.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент РК.