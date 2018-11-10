Алматы. 10 ноября. КазТАГ — Цены на азербайджанскую нефть снизились, сообщает Trend.

«Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила $70,95 за баррель, что на $1,48 меньше показателя четверга», — говорится в сообщении со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны в субботу.

Как отмечается, на базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light девятого ноября составила $69,78 за баррель, подешевев на $1,59 по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 г/ и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Уточняется, что Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила $66,66 за баррель, что на $1,31 меньше показателя четверга.

«Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого ноября составила $67,96 за баррель, что на $1,64 больше предыдущего показателя», — резюмируется в сообщении.