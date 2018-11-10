Стипендия «Болашак» стала узнаваемым в мире образовательным брендом — Назарбаев

Астана. 10 ноября. КазТАГ – Государственный секретарь зачитала участникам форума в честь 25-летия международной стипендии «Болашак» приветствие президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня выпускники программы, реализуя сотни научных разработок и крупных проектов в области образования, здравоохранения, культуры, науки и техники, добиваются больших успехов. В условиях Четвертой промышленной революции перед нами стоят новые вызовы. Поэтому «болашаковцы» должны эффективно использовать в практической деятельности полученные передовые знания и умения, жизненный и профессиональный опыт», — говорится в приветствии.

Было отмечено, что за четверть века стипендия «Болашак», предназначенная для обучения талантливой молодежи страны, стала узнаваемым в мире казахстанским образовательным брендом.

В мероприятиях также участвовали министр образования и науки Е. Сагадиев, управляющий международным финансовым центром «Астана» К. Келимбетов, постоянный представитель Всемирного Банка в РК А. Браун, руководители госорганов, представители дипломатического корпуса, отечественных и зарубежных вузов, выпускники программы «Болашак».

За 25 лет реализации программы присуждено 13,2 тыс. стипендий, подготовлено 10,4 тыс. высококвалифицированных специалистов для приоритетных секторов экономики. В настоящее время на обучении находится 1,2 тыс. стипендиатов.

В ходе встречи были подведены итоги реализации стипендии за эти годы, обсуждены планы по ее дальнейшему совершенствованию, заслушаны выступления лучших «болашаковцев».

В рамках форума была организована выставка «International Education Fair», в которой приняло участие порядка 190 ведущих зарубежных университетов из 33 стран мира. Среди них университет Джорджа Вашингтона, Эдинбургский университет, университет прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт и др.