Алматы. 10 ноября. КазТАГ — Ракеты «Союз-2» начнут летать на новом топливе в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Сертификацию двигателей РД107/РД108 ракет-носителей «Союз-2» на новом топливе нафтил планируется завершить в 2019 году. В этом году планировалось изготовить комплект двигателей РД-107 и РД-108 под ракету, которая полетит на РГ1 или так называемом нафтиле. Первый запуск «Союза-2» на нафтиле планируется провести в 2019 году», — рассказал на выставке AirShow China главный конструктор «Энергомаша» Петр Левочкин.

По словам П. Левочкина, перевод «Союзов» с керосина Т1С на нафтил является плановым и связан с тем, что запасы Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения (Краснодарский край), где добываются компоненты Т1С, истощаются. Он добавил, что для «Союзов» на сегодняшний день завершены две из трех стадий огневых проверочных испытаний на нафтиле и в «Энергомаше», и в КБХА.