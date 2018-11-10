Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Газопровод горит на территории АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

«В Темиртау Карагандинской области на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» с наружней стороны конверторного цеха происходит факельное горение газопровода», — говорится в сообщении в субботу.

Уточняется, что силами и средствами ДЧС Карагандинской области и АО «Өрт сөндіруші» в составе 34 человек и восьми единиц техники проводится охлаждение газопровода. Работниками комбината ведется работа по отключению подачи газа.

Жертв и пострадавших нет.