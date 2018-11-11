На меткомбинате в Темиртау произошло разрушение трубопровода

Караганда. 11 ноября. КазТАГ – На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло разрушение трубопровода, передает корреспондент агентства.

«Произошло разрушение трубопровода в районе между конвертерным цехом и цехом обжига известняка. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Принимаются меры для обеспечения безопасности всех сотрудников, проводится оценка произошедшей ситуации и принимаются необходимые шаги для обеспечения нормальной работы комбината», — прокомментировал агентству советник гендиректора компании Алексей Агуреев.

Ранее сообщалось, что 10 ноября вечером на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» с наружной стороны конверторного цеха происходит факельное горение газопровода. Силами и средствами департамента по ЧС Карагандинской области и АО «Өрт сөндіруші» в составе 34 человек и 8 единиц техники проводится охлаждение газопровода. Работниками комбината ведется работа по отключению подачи газа.

Металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау» — градообразующее предприятие.