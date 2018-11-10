Каждый седьмой студент вуза в Омской области РФ является казахстанцем

Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Каждый седьмой студент вуза в Омской области России является казахстанцем, сообщает ТАСС.

«Сибирский регион посещает более 100 тыс. граждан Республики Казахстан. Хочу подчеркнуть, что кроме традиционных форм туризм у нас активно работает медицинский и образовательный туризм. К примеру, в омских университетах каждый седьмой – житель Казахстана», — сообщил по итогам XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске губернатор Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что сотрудничество России в сфере туризма с северными районами Казахстана даст экономический эффект обеим сторонам.

«Заинтересованность большая — очень много омичей сегодня отдыхают здесь, в Казахстане», — добавил А. Бурков.