Каждый седьмой студент вуза в Омской области РФ является казахстанцем

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2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
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Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Каждый седьмой студент вуза в Омской области России является казахстанцем, сообщает ТАСС.

«Сибирский регион посещает более 100 тыс. граждан Республики Казахстан. Хочу подчеркнуть, что кроме традиционных форм туризм у нас активно работает медицинский и образовательный туризм. К примеру, в омских университетах каждый седьмой – житель Казахстана», — сообщил по итогам XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске губернатор Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что сотрудничество России в сфере туризма с северными районами Казахстана даст экономический эффект обеим сторонам.

«Заинтересованность большая — очень много омичей сегодня отдыхают здесь, в Казахстане», — добавил А. Бурков.

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