Российские космонавты выйдут в открытый космос для изучения отверстия в корабле 11 декабря

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Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Российские космонавты выйдут в открытый космос для изучения отверстия в корабле «Союзе МС-09» 11 декабря, сообщает «РБК».

«Внекорабельная деятельность российских космонавтов запланирована на 11 декабря», — заявил представитель «Роскосмоса».

При этом он отметил, что точное время выхода космонавтов в космос и его продолжительность пока не известны.

В конце октября исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», космонавт Сергей Крикалев заявил, что выход российских космонавтов для обследования дыры в «Союзе» состоится в период с 3 до 20 декабря.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли уточнил, что выход в космос планируется совершить 10-11 декабря.

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«Точная дата станет известна после решения госкомиссии о возобновлении пусков ракет «Союз-ФГ», от чего зависит дата пилотируемого полета», — сказал он.

О появлении микротрещины в обшивке «Союза», пристыкованного к МКС, стало известно в конце августа. Отверстие удалось ликвидировать благодаря заплатке из эпоксидной смолы. По данным источников «Коммерсанта», «Роскосмос» не исключал, что отверстие в корабле могли просверлить американские астронавты. Эксперты и космонавты усомнились в этой версии.

 

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