Алматы. 10 ноября. КазТАГ – США прекратят дозаправку самолетов коалиции Саудовской Аравии, сообщает «Коммерсант».

«США намерены прекратить дозаправку в воздухе самолетов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые задействованы в операции в Йемене. Этого потребовали представители обеих американских партий на фоне возрастающей критики саудовских действий. Официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни. При этом в Минобороны США сказали, что пока не о чем объявить, но переговоры ведутся», — говорится в сообщении со ссылкой на The Washington Post.

Позднее Саудовское агентство новостей (SPA) опубликовало заявление коалиции, в котором говорится, что Саудовской Аравией решила самостоятельно осуществлять дозаправку задействованных в Йемене самолетов, в связи с улучшением «возможностей по осуществлению дозаправки».

«Коалиция, проконсультировавшись с США, запросила прекращение поддержки по дозаправке самолетов для операций в Йемене», — говорится в заявлении.

В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабская коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости. В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в республике. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.