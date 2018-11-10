Главы ВКО и Алтайского края договорились создать новые совместные туристские маршруты

Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Главы Восточно-Казахстанской области и Алтайского края договорились создать новые совместные туристские маршруты, сообщает пресс-служба ВКО.

«Между Туристским информационным центром ВКО и Туристским центром Алтайского края подписан меморандум об информационном сотрудничестве. Документ предусматривает обмен информацией в сфере туризма, информационное продвижение туристского потенциала Восточно-Казахстанской области и Алтайского края, развитие деловых связей между организациями, создание совместных новых туристских маршрутов», — говорится в сообщении в субботу.

Уточняется, что аким ВКО Даниал Ахметов и глава Республики Алтай Александр Бердников подписали план мероприятий по реализации Соглашения между акиматом Восточно-Казахстанской области и правительством Республики Алтай о приграничном торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

Подписание состоялось в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Д. Ахметов рассказал, что это открывает большие перспективы для совместной деятельности.

«Алтай – наш общий дом. Он объединяет не только Казахстан, Россию, но и Монголию, Китай. Мы имеем совместные туристические маршруты, думаем, как решить вопросы, связанные с прохождением пограничного контроля. В рамках программы «Руханижангыру» мы разработали несколько маршрутов, которые объединяют литературные, поэтические, философские составляющие Казахстана и России. Это связано с деятельностью великих писателей, таких как Абай, Ауэзов, Достоевский, Шукшин», — отметил Д. Ахметов.

Аким ВКО подчеркнул, что в регионе завершается разработка программы лечебно-оздоровительного туризма. Предусмотрено развитие событийного туризма – проведение фестивалей и спортивных мероприятий. Ряд проектов связан с историческими и сакральными местами Восточного Казахстана.

«Связи с Казахстаном у нас давние и прочные. Все тюрки мира считают Алтай своей родиной, колыбелью мира. Именно здесь был основан первый тюркский каганат. В рамках международного конституционного совета «Наш общий дом – Алтай» разработан и апробирован успешный турпроект «Золотое кольцо Алтая», маршрут которого расположен на территории четырех государств. Его участники смогут увидеть китайское озеро, Бухтарминское водохранилище, красоты российского Алтая», — сказал А. Бердников.

На выставке «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России» представлен туристический потенциал, перспективы развития археологического, лечебно-оздоровительного, экологического и других видов туризма, брендовые продукции ВКО. Гостям мероприятия предлагали попробовать традиционные для региона продукты – кумыс, мед и медовуху.