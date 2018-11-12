Экс-ответсекретарь минтуризма РК Мусин приговорен к принудительному труду за кражу в Астане

Астана. 12 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Бывший ответственный секретарь министерства туризма и спорта РК Хобланды Мусин приговорен к трем годам ограничения свободы и 300 часам принудительного труда за кражу, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

«Приговором суда №2 района «Байконур» Астаны Мусин Хобланды Нургалиевич от 12 ноября осужден за совершение кражи (ч. 3 ст. 188 УК РК) к трем годам ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течении всего срока отбывания наказания», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что за осужденным установлен пробационный контроль на три года.

«Контроль за поведением осужденного возложен на уполномоченный специализированный государственный орган – службу пробации», — уточнили в суде.

Также, согласно информации, суд взыскал с экс-чиновника в пользу потерпевшей материальный вред в сумме Т1,8 млн.

«Мусину предоставлен срок для добровольного исполнения приговора суда в части гражданского иска в течении одного месяца со дня вступления приговора в законную силу», — заключили в пресс-службе суда.

Как сообщали ранее СМИ, в краже Х. Мусина обвинила знакомая. По ее утверждениям, в ночь на 26 июня в одном из пабов Астаны из ее сумки пропала крупная сумма денег – Т1,8 млн. Х. Мусин в тот вечер подсел за ее стол. В суде он признал, что брал деньги из сумки знакомой, чтобы закрыть счет, но не Т1,8 млн, а Т4,5 тыс.

Напомним, 56-летний Х. Мусин с мая 2006 года по октябрь 2007 года занимал должность вице-министра туризма и спорта РК, с октября 2007 по май 2011 года — ответственного секретаря министерства туризма и спорта РК.