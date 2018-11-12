Астана. 12 ноября. КазТАГ – Привлекательные для проживания территории планируют совместно создавать Казахстан и Россия, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики РК.

«Среди целей программы приграничного сотрудничества «Казахстан–Россия» на 2020-2025 годы: поддержка и содействие сотрудничеству между казахстанскими приграничными регионами и российскими регионами; создание территорий, привлекательных для проживания, работы, и воспитания будущих поколений; сотрудничество и обмен информацией по вопросам стимулирования малого и среднего предпринимательства, укреплению конкурентоспособности приграничных местных производств, повышения уровня занятости приграничного населения, а также реализация мер по развитию межтерриториальной кооперации», — сообщили в МНЭ РК в понедельник.

В ведомстве уточнили, что меморандум о намерениях по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества «Казахстан–Россия» в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоялся 9 ноября в Петропавловске, подписали министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Стороны выразили намерение совместно подготовить и реализовать Программу приграничного сотрудничества «Казахстан–Россия» на 2020-2025 годы. Она будет направлена на укрепление взаимопонимания и двухстороннего сотрудничества, а также обмен информацией по вопросам региональной политики. Для реализации программы стороны намерены разработать соответствующее соглашение», — добавили в миннацэкономики.

В МНЭ уточнили, что предусматривается также обмен информацией об опыте разработки и реализации региональной политики, укрепления приграничного сотрудничества и социально-экономического развития приграничных регионов.