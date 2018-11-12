Пять категорий сотрудников органов нацбезопасности РК предлагают хоронить с отданием почестей

Астана. 12 ноября. КазТАГ – Пять категорий сотрудников органов национальной безопасности (ОНБ) Казахстана предлагают хоронить с отданием почестей, сообщается в проекте приказа комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«Почести при погребении отдаются следующим категориям сотрудников ОНБ: состоявшим в запасе или находившимся в отставке, удостоенным звания Героя Советского Союза (Героя Социалистического Труда), «Халық қаһарманы», полным кавалерам орденов Славы, награжденным орденом «Отан», являвшимся руководством КНБ, структурных подразделений, ведомств, территориальных и иных органов КНБ РК, независимо от общей продолжительности службы; участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, боевых действий и миротворческих операций на территориях других государств независимо от общей продолжительности службы в специальных государственных органах», — говорится в представленном в понедельник документе.

Также, почести планируют отдавать при погребении офицерам, находившимся в запасе или в отставке в звании «полковник», специальном звании «полковник национальной безопасности» и выше.

«(Почести при погребении отдаются – КазТАГ) лицам старшего офицерского состава, имеющим выслугу в календарном исчислении 25 и более лет, уволенным со службы в ОНБ РК по достижению предельного возраста состояния на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными изменениями; сотрудникам, погибшим (умершим) в результате ранения, травмы, контузии, заболевания, полученных во время исполнения обязанностей службы», — сказано в проекте приказа.

Вместе с тем, согласно документу, почести не отдаются в случаях, если гибель (смерть) наступила в связи с совершением погибшим (умершим) противоправных действий, а также в случаях желания супруга (супруги), близких родственников или законного представителя погибшего (умершего) лица осуществить его погребение без проведения ритуала отдания почестей.

«Для отдания почестей приказом уполномоченного руководителя либо лица, его замещающего, назначается почетный эскорт, который состоит из: почетного караула; группы для выноса и опускания тела (гроба с телом) в могилу; группы для несения орденов и медалей погибшего (умершего) при их наличии. При необходимости из состава почетного караула выставляются парные часовые и знаменщики с государственным флагом или флагом ОНБ без чехла и с траурной лентой», — говорится в документе.

Отмечается, что форма одежды почетного эскорта – торжественная, а в холодное время года допускается полевая форма одежды.

«Почетному караулу для производства салюта выдаются холостые патроны, получение и списание которых осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами ОНБ», — говорится в проекте.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 26 ноября.