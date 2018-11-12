Форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном пройдет 16 ноября в Шымкенте

Новости 113 0

Астана. 12 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Форум межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном пройдет 16 ноября в Шымкенте, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

«Как известно, в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан в марте 2017 года главами государств достигнута договоренность о проведении форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. При этом первый форум было решено провести на уровне первых заместителей премьер-министров двух стран. Первый такой форум состоится 16 ноября в Шымкенте», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что делегации сторон возглавят первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.

«Тематикой мероприятия определена промышленная кооперация. Целью проведения форума является углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами двух стран», — добавил официальный представитель.

В то же время, по его словам, основными задачами форума являются – налаживание взаимовыгодного и практического сотрудничества между деловыми кругами и регионами Казахстана и Узбекистана, установление диалога по широкому кругу вопросов регионального сотрудничества и актуальным вопросам двусторонних отношений, развитие двустороннего взаимодействия в несырьевых секторах экономик, увеличение объемов межрегионального и приграничного инвестирования, снятие барьеров во взаимной торговле и совершенствование договорно-правовой базы между двумя странами.

Война Миров. Голод в Туркменистане Война Миров. Голод в Туркменистане
20521

Похожие материалы:

  1. «Нурсултан Назарбаев готов, по всей видимости, не только к следующим выборам». «8-9 ноября в Петропавловске пройдет форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов Назарбаева и Путина». «Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года?»
  2. Около 30 документов подпишут на форуме регионов Казахстана и РФ
  3. Выставкой открылся XV Форум межрегионального сотрудничества двух стран в Петропавловске
  4. Назарбаев обсудил с Медведевым ключевые аспекты сотрудничества между Казахстаном и Россией
  5. В Петропавловске началось пленарное заседание XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Новости партнеров

Загрузка...