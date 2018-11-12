Премьер-министр Словакии впервые посетит Казахстан с официальным визитом

Астана. 12 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини впервые посетит Казахстан с официальным визитом, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«14-16 ноября состоится официальный визит премьер-министра Словакии П. Пеллегрини в Астану. Данный визит станет первым в истории взаимоотношений двух стран на уровне глав правительств. В рамках визита планируются встречи с президентом Казахстана, премьер-министром и проведение казахстанско-словацкого бизнес-форума», — сказал А. Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, Словакия рассматривает Казахстан в качестве «динамично растущей экономики и важного» партнера, занимающего ведущие позиции в Центральной Азии.

«Братислава демонстрирует устойчивый интерес к развитию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Развитая транспортная и транзитная инфраструктура, машиностроение, военно-техническая промышленность, инновационные технологии – все это представляет значительный интерес для нашей страны», — указал он.

Официальный представитель добавил, что, по данным министерства финансов РК, двусторонний товарооборот с января по август текущего года между двумя странами составил $33,5 млн.