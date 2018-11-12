Алматы. 12 ноября. КазТАГ — В Алматы упростили процедуру возврата авто со штрафстоянки, сообщает пресс-служба городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«На сегодняшний день процесс возврата авто занимает продолжительное время с учетом всех правовых процедур. Но уже с завтрашнего дня появится возможность пройти данные процедуры в отделении административной полиции непосредственно на штрафстоянке. Это исключит необходимость обращения в УВД по району и значительно сократит процесс выдворения автомобиля со штрафстоянки», — прокомментировали в управлении в понедельник.

Также сообщается, что решением межведомственной комиссии в составе УАП ДВД и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на самой крупной штрафстоянке города в мкр. «Кокжиек» начал работу пункт административной полиции.

«Теперь нарушители могут забрать авто, пройдя процедуру возврата автомобиля уже на штрафстоянке», — отметили в пресс-службе управления.