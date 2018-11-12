Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Казахстан выступает за продление сделки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с государствами, не входящими в картель (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Казахстан выступает за продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в 2019 году. Ее параметры все еще обсуждаются, в том числе и в плане объемов. Эта кооперация и сотрудничество, и соглашения были очень правильными и своевременными. Она работала как для интересов нефтедобывающих государств, так и для стран потребителей. От нее выиграли все», — сказал заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

По словам вице-министра, маловероятно, что на министерской встрече в Абу-Даби будут приняты какие-либо решения по объемам или привязке сокращения к тому или иному периоду.

«Скорее всего, решения будут в декабре», — добавил он.

Казахстан, по его словам, предпочел бы договориться о сокращении добычи в 2019 году в рамках сделки ОПЕК+ от уровня добычи конца 2018 года.

«Для нас будет предпочтительно конец года – октябрь-ноябрь 2018 года», — сказал замминистра.

В свою очередь Саудовская Аравия, отметил он, выступает за сокращение добычи нефти в 2019 году от уровня августа-октября 2018 года.

«Его мнение (министра энергетики Саудовской Аравии – КазТАГ) – что необходимо брать последние три месяца – август, сентябрь, октябрь этого года», — пояснил М. Мирзагалиев.

По его словам, мониторинговый министерский комитет обсуждает сейчас несколько вариантов.

«Это могут быть какие-то усредненные цифры с начала 2018 года по октябрь включительно. Или это будут три месяца: август, сентябрь, октябрь. Это те вопросы, которые будут еще обсуждаться», — добавил вице-министр.

Как отмечается, Казахстан обсудит возможность особых условий для крупнейшего в стране проекта Кашаган, который был запущен в конце 2016 года.

«Мы будем этот вопрос поднимать сегодня. Мы планируем рост добычи в следующем году на Кашагане», — добавил он, отвечая на вопрос, будет ли он обсуждать исключение для Кашагана в случае, если ОПЕК+ вернется к сокращению добычи в 2019 году.

Замминистра также напомнил, что и в 2017 году, когда сделка по сокращению добычи работала в полном режиме, для Кашагана была оговорена возможность роста добычи.

Вице-министр уточнил, что возможность сократить добычу для Казахстана будет зависеть от того месяца, который будет взят за основу для сокращения добычи. По его словам, единого консенсуса в ОПЕК+ о том, от какого уровня сокращать, пока нет.

«Сегодня нам презентуют цифры по тому балансу излишнему, который есть. И в соответствии с этим будем уже решать», — сказал М. Мирзагалиев.