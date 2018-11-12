Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Коммерческий запуск сетей 6G в мире прогнозируется в 2030 году, сообщает iXBT.com.

«Процесс разработки технологии 6G в концептуальной стадии начался в этом году. Уже сейчас над технологией 6G работают Китай, США, Россия, страны Евросоюза. Теоретически скорость передачи данных в сетях 6G может достигнуть 1 терабайта в секунду. Ввод в коммерческую эксплуатацию 6G ожидается в 2030 году», — сообщил начальник отдела разработок 5G министерства промышленности и информатизации Китая Сю Ксинь.

Он уточнил, что особенностью 6G станет то, что покрытие будет осуществляться не только на земле, но и под водой.