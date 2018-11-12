В «Цеснабанке» заявляют о стабилизации ситуации

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Ситуация в Цеснабанке по итогам 9 месяцев 2018 года стабилизировалась на фоне предпринятых мер, сообщила пресс-служба банка.

«Ситуация в банке стабилизировалась на фоне предпринятых мер», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что текущие показатели банка были следующие: активы: 2 130,0 млрд тенге (-161,1 млрд тенге; -7,0%); обязательства: 1 905,3 млрд тенге (-163,9 млрд тенге; -7,9%); капитал: 224,7 млрд тенге (+2,8 млрд тенге; +1,2%); прибыль: 8,0 млрд тенге (-8,9 млрд тенге; -2,1х).

По информации пресс-службы сокращение прибыли было вызвано ростом убытков от обесценения и снижения доходов.

«Сокращение прибыли банка происходило главным образом на фоне роста убытков от обесценения (+6,1 млрд тенге), снижения процентных (-2,6 млрд тенге) и комиссионных доходов (-2,2 млрд тенге)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что указанное уменьшение процентных доходов в основном связано с сокращением доходов от финансовых активов для продажи (-6,6 млрд тенге) на фоне сокращения портфеля нот, в то время как комиссионные доходы показали снижение в основном за счет меньших поступлений по агентским договорам со страховыми компаниями (-3,0 млрд тенге).

Как сообщается, по итогам девяти месяцев заработанные страховые премии банка составили 3,2 млрд тенге (+8,8%).

«У банка отмечается активное признание проблемных ссуд: доля неработающих займов увеличилась с 4,43% до 6,73% (93,3 млрд тенге), что тем не менее ниже среднего уровня NPL по системе (8,52%). В то же время провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, увеличились на 64,6 млрд тенге (+39%) и составляют 228,5 млрд тенге», — отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Цеснабанк» занял у Национального банка Казахстана (НБРК) $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и правительство.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

19 октября стало известно, что долг АО «Цеснабанк» перед НБРК вырос до Т200 млрд.

5 ноября сообщалось, что за девять месяцев 2018 года совокупные активы финучреждения снизились на 7% – до Т2 129 977 млн.

6 ноября МИА КазТАГ сообщало, что с АО «Цеснабанк» хотят снять обязательства по целевому использованию выданных через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» средств Национального фонда Казахстана.