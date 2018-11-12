Инцидент с самолетом авиакомпании Air Astana в Португалии был прямым следствием ремонтных работ

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Инцидент с самолетом авиакомпании Air Astana в небе Португалии был прямым следствием ремонтных работ, заявляет президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер.

«В данный момент проводится расследование причин происшествия, авиакомпания находится в прямом контакте с агентством Португалии по расследованию авиационных происшествий. Но на основании имеющихся фактов можно говорить, что инцидент стал следствием ремонтных работ (C-chek), которые производились на судне компанией OGMA», — сообщил П. Фостер на брифинге в понедельник.

При этом он подчеркнул, что данное воздушное судно (ВС) Embraer 190 находилось в Португалии на плановом техобслуживании.

«Данное ВС было произведено в 2013 году, в декабре этого же года поступило на эксплуатацию в Air Astana в декабре того же года, то есть эксплуатировался на данный момент менее 5 лет. C-chek, на котором находился самолет, был запланированным и вполне рутинным. Тем не менее, инцидент – частичная потеря контроля над судном — довольно серьезный, на моей памяти ничего подобного с самолетами данного типа не происходило», — добавил П. Фостер.

Также глава авиакомпании отметил профессиональные качества капитана экипажа Вячеслава Аушева и двух пилотов, которые сумели благополучно посадить, причем в незнакомом для них аэропорту.

«На борту находилось шесть человек: капитан и два пилота – граждане Казахстана, а также три инженера – два гражданина РК и один гражданин Великобритании. После посадки у одного инженера наблюдалось растяжение лодыжки, у другого – проблемы с артериальным давлением. Сейчас они выписаны из медцентра и в дальнейшей помощи не нуждаются. После формальностей, связанных с расследованием, экипаж вернется на родину, где профессионализм пилотов будет отмечен должным образом», — уточнил П. Фостер.

По словам менеджера по корпоративным коммуникациям Тлека Абдрахимова, воздушным судном управляли опытные пилоты. Командир воздушного судна имеет налет 5340 часов, из них 4 тыс. часов на самолете Embraer-190, в том числе 800 часов в статусе командиру воздушного судна. Второй и третий пилоты имеют налет 3 тыс. и 2 тыс. часов, соответственно. Все пилоты и инженеры — граждане Казахстана, кроме одного инженера из Великобритании.

Отвечая на вопрос, как будет контролироваться состояние парка ВС авиакомпании ввиду произошедшего инцидента, президент Air Astana сказал, что для начала необходимо получить результаты официального расследования, после чего будет приниматься решение о проверке остальных судов.

«В то же время результаты расследования станут для нас рекомендациями для выбора центров техобслуживания самолетов в будущем», — подчеркнул П. Фостер.

По его словам, на данный момент в парке Air Astana — девять судов подобного типа, которые эксплуатируются с 2011 года на внутренних линиях Казахстана со временем полета до 2,5 часов.

Между тем воздушное судно находится в Португалии до завершения расследования, а также выявления и устранения причин инцидента. По факту инцидента управление по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных инцидентов Португалии начало расследование. Embraer оказывает прямую поддержку авиационным властям, направив в Португалию троих специалистов. Air Astana также направила в Португалию двух инженеров и двух пилотов.

Напомним, самолет авиакомпании Air Astana Embraer ERJ-190LR (P4-KCJ) 11 ноября вылетел из аэропорта Лиссабона и пропал с радаров, после чего пилоты объявили международный сигнал бедствия Mayday в связи с потерей контроля над судном. Пилоты вскоре смогли восстановить контроль, после чего самолет направился в аэропорт г. Бежа (Португалия).