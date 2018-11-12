По факту вынужденной посадки самолета Air Astana в Португалии проведут расследование

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Алматы. 11 ноября. КазТАГ – По факту вынужденной посадки самолета Air Astana в Португалии проведут расследование, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

«Самолет возвращался с технического обслуживания c-check, которое было выполнено сертифицированными специалистами по лицензии EASA Part -145. На авиалайнере будут проведены дополнительные технические проверки, после чего он вернется в Казахстан. Также будет проведено расследование по факту вынужденной посадки», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как отмечается, посадка была совершена согласно процедурам безопасности.

«11 ноября самолет авиакомпании Air Astana Embraer 190 выполнял перегоночный рейс KC1388 из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан. Во время полета возникли технические неполадки, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту, согласно процедурам безопасности. В 15.26 всемирного времени (в 21.26 времени Астаны) авиалайнер благополучно приземлился в военном аэропорту г. Бежа», — уточнили в компании.

Напомним, самолет авиакомпании Air Astana Embraer ERJ-190LR (P4-KCJ) вылетел из аэропорта Лиссабона и пропал с радаров, после чего пилоты объявили международный сигнал бедствия «Mayday» в связи с потерей контроля над судном. Пилоты вскоре смогли восстановить контроль, после чего самолет направился в аэропорт г. Бежа (Португалия).

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