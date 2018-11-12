Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Сообщивший о бедствии в Португалии самолет Air Astana благополучно приземлился, сообщает специализированный журнал Aeronautics.

«Самолет безопасно приземлился в аэропорту г. Бежа (Португалия – КазТАГ)», — говорится в сообщении в воскресенье.

По информации американского телеканала ABS News, в самолете находятся шесть членов экипажа. Пассажиров на борту судна нет. Самолет находился в Португалии на ремонте.

В пресс-службе Комитета гражданской авиации РК информацию подтвердили.

«Самолет находится на техническом обслуживании. Пассажирский рейс он не совершал. В самолете находился только экипаж. Это проверка. Он может намерено летать зигзагами, чтобы испытать возможности судна», — сообщили в КГА.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Astana Embraer ERJ-190LR (P4-KCJ) вылетел из аэропорта Лиссабона и пропал с радаров, после чего пилоты объявили международный сигнал бедствия «Mayday» в связи с потерей контроля над судном. Пилоты вскоре смогли восстановить контроль, после чего самолет направился в аэропорт г. Бежа (Португалия) для безопасной посадки. Для оказания помощи судну казахстанской авиакомпании в небо были подняты истребители F-16.