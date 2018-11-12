 Саперный батальон Панфиловской дивизии

История боевых действий в Великой Отечественной войне

Батальон связи Панфиловской дивизии.

В 2017 и 2018 годах я работала по 2 недели в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ) и изучала там документы 316 стрелковой дивизии, в основном за 1941 год. В настоящее время практически все документы открыты и я могла их смотреть. Конечно, в общей массе материалов именно за 1941 год их меньше всего. Многого просто нет. Ряд документов ветхи, плохо читаемы, написаны карандашом, на обрывках бумаги и прочее. Тем не менее, это – самый бесценный дар, оставленный материально нашими соотечественниками, который надо изучать.

Я обратила внимание: в 1946 году ряд подразделений дивизии написали исторический формуляр. При подготовке этого документа были использованы отчеты и материалы отложившиеся в архиве.

Сегодня наш рассказ об истории 597 отдельного саперного батальона (осб) – впоследствии 2 отдельного гвардейского саперного батальона (2 огвсб) 8 гвардейской стрелковой дивизии (гв. сд).

История строительства части. 1941-1946 гг.

Формирование 597 отдельного саперного батальона происходило с 14 июля по 5 августа 1941 г. в столице Казахской ССР г. Алма-Ата, в помещении 21 школы. Командир батальона – ст. л-т Василевич В.А. Батальон сформирован из кадров запаса, приписанных к Алма-Атинскому областному военкомату. 597 осб вошел как самостоятельная часть в 316 стрелковую дивизию. 18 августа 1941 г. батальон был отправлен эшелоном по железной дороге на Северо-Западный фронт Отечественной войны, куда прибыл 28 августа 1941 г.

За большие заслуги на фронтах Отечественной войны 597 отдельному саперному батальону было присвоено наименование и нумерация «2-й отдельный гвардейский саперный батальон». 2 огвсб входил в состав 8-й гвардейской стрелковой Режицкой, ордена Ленина, Краснознаменной и ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова (бывшая 316 стрелковая дивизия).

После победного завершения Отечественной войны 9 мая 1945 г. 2 огвсб в составе 8 гв. сд совершил марш М.Гриваши (Курляндия, Латвийская ССР/Хаапсалу Эстонская ССР) к месту постоянной дислокации. 4 мая 1946 г. батальон маршем вышел в летние лагеря южнее 7 километров г. Пярну с последней дислокацией в г. Пярну.

2 огвсб за период с 1941 по 1946 гг. командовали:

Ст. лейтенант Василевич В.М. Гв. капитан Бондарев В.В. Гв. капитан Врублевский С.Л. Гв. майор Шингарев В.Д. Гв. майор Боженко Л.Г. Гв. майор Исаев Н.Л.

26 августа 1941 г. во время пути эшелона на фронт в 1 вагон попала авиабомба. Батальон понес первые потери. Командир батальона, ст. лейтенант Василевич Владимир Матвеевич был ранен, убиты военный комиссар Дульцев Я.А., ответственный секретарь комсомольской организации Мословский Д.В., помощник командира по хозчасти Семенов Н.Д. Убитые были похоронены на станции Угловка Октябрьской железной дороги 26.06.1941 г. [1].

В ЦА МО РФ мною были изучены приходно-расходные денежные документы 597 отдельного саперного батальона 316 сд за первую половину сентября. В это время не было боев, дивизия находилась во втором эшелоне, поэтому данные документы взяты в качестве источника первого состава саперного батальона 316 сд. Мною сделана таблица по спискам денежных ведомостей. Списки имеются.

Таблица 1. Денежные ведомости 597 осб за 1 половину сентября 1941 г.

№ Ведомости за 1 половину сентября 1941 г. 597 ОСБ Кол-во чел. 1. Средний и старший начальствующий состав 32 2. 1 рота 104 3. 2 рота 101 4. 3 рота 105 5. Cанчасть 6 6. Писари штаба 5 7. Хозотдел 27 8. Подразделения мастерских 27 9. Ветчасть 3 Итого 410 чел.

[2].

Участие в походах и боях

Пройденный путь 2 огвсб в Отечественной войне:

г.Алма-Ата – г.Москва – ст. Угловка – Боровичи – Крестцы – Москва –Волоколамск – Крюково – Истра – Нахабино – Бологое – оз. Ильмень – Князево – Холм – Княжий Клин – Торопец – Великие Луки – Новосокольники – ст. Насва – Новоржев – р-н Пушкинских гор – Новоржев – д. Свинухово – Мазули – Резекне – Мадона – Огре – Рига – Ауце – Эзре – Салдус.

2. Всего пройдено километров:

а) Маршем – 1890 км (не считая марша с боями).

б) По железной дороге – 6870 км.

2 огвсб за время Отечественной войны:

а) Выполнял работы с войсками 3 года 2 месяца 8 дней.

б) Находился на марше 75 суток.

в) Был на отдыхе и вел занятия по боевой подготовке – 1 месяц.

Принимал участие в крупных операциях:

а) Бой под Москвой – станция Крюково со 2 декабря 1941 г., прорыв немецкой обороны. Батальон выполнял работы: минирование и разминирование постройки КП и НП командиру 8 гв.сд. После ожесточенных боев станция Крюково освобождена и батальон дошел до г. Истра.

б) Бои южнее озера Ильмень. 2 огвсб обеспечивал в инженерном отношении продвижение 8 гв. сд на протяжении 28 км до г. Холм. Выполнял работы: разведка мостов и дорог, разминирование дорог и проделывание проходов в минных полях. Сопровождение танков, бои у деревень Сычево, Борисово. Расчистка дорог от снега в районе деревень Горушка, Ожедово, Соколово, Н-Свинцово.

в) Бой 11 февраля 1942 г. Батальон выполнял работы: разведка в тылу врага, где минировали и подрывали мосты и дороги, на переднем крае строили огневые точки, НП и КП. Расчищали дороги на участке Копачево – Музыли – Сутоки – Рабочий поселок – Остров – Высокое. Всего 60 км дорог. Каждый боец понимал важность задачи и выполнял норму на 150-200%. В тылу врага одним взводом заминировали шоссе Холм – Великие Луки, где подорвались 1 танк, 1 бронемашина и автомашина с боеприпасами. Засада уничтожила роту противника численностью до 40 человек.

г) 1 марта 1942 г. – Рабочий поселок. 8 гв. сд перешла к обороне. 2 огвсб работал на переднем крае по оборудованию и совершенствованию в инженерном отношении, где роты батальона предавались стрелковым полкам дивизии. В первых числах апреля 1942 г. наступившая распутица заставила батальон упорно работать. Батальон работал на постройке дорог с жердевым настилом, занимался ремонтом мостов и дорог.

д) 20 августа 1942 г. группа саперов в количестве 10 человек во главе с лейтенантом Журик И.Ф. по приказу командира направляется в тыл противника с задачей совершения диверсионных актов. Группа возвращается через месяц. Взорван мост и пущен под откос эшелон противника. Лейтенант Журик награжден орденом «Отечественная война 1 степени».

е) С 1 по 25 июля 1942 г. 2 огвсб работал в полосе предполья 8 гв. сд, район левобережья реки Ловать.

ж) Январь-февраль 1944 г. – бои за станцию Насва – Монаково – 8 км прорыв. Противник подтянул резервы. 8 гв. сд перешла к обороне. Саперами батальона поставлено 600 штук мин на рубеже Монаково – Воево. Весь передний край дивизии саперами был укутан проволочными заграждениями. Восстановление железнодорожного моста у деревни Преснуха и /дороги/ длиной 35 км. Части Советской Армии пошли в наступление и оборона противника была прорвана. Дивизия продвинулась на 40 км. Саперы сопровождали пехоту, артиллерию и танки.

з) 26 марта 1944 г. 8 гв. сд была введена в бой по расширению плацдарма на реке Великая. Батальон производил проделывание проходов в минных полях, оборудовал КП и НП командиру дивизии, устройство дорог из жердевого настила (после перехода дивизии к обороне). Во время нахождения дивизии на учебе – оборудовали учебные поля, имитация артиллерийского огня.

и) 1 июля 1944 г. – деревня Садибы. Дивизия – в обороне. Батальон строит КП командиру дивизии. Установка ППМ и ПТМ 4500 штук. Разведка боем приданной штрафной ротой. Саперами для нее проделаны проходы в проволочном заграждении и минных полях. Проходы делались удлиненными зарядами взрывчатого вещества.

к) 10 июля 1944 г. – наступление 2-го Прибалтийского фронта. На участке дивизии прорыву предшествовала подготовка. В ночь на 8-9-10 июля – сплошное разминирование ПТ и ПП минных полей на переднем крае в полосе 400 м. Проволока с целью маскировки наступления не снималась. Затем постройка КП и НП командиру дивизии, постройка дорог от переднего края в тылы дивизии.

С 10 по 31 июля 1944 г. саперным батальоном выполнялись работы:

На дорогах засыпано и заделано 18 штук воронок от авиабомб.

Построено пятиметровых мостов на дороге Лудза-Резекне – 12 штук.

Батальон строил переправы через реки Великая, Веть, Исса, Синяя из подручных средств, и переправлял все части дивизии.

Построен 25-метровый мост.

Дивизия заняла города Лудза и Резекне. 27 июля 1944 г. дивизии присвоено наименование Режицкой.

л) 5 августа 1944 г. форсирование реки Айвэксте. Батальон наводит переправу из подручных средств. Противник существующий мост подготовил к взрыву. Саперами батальона под сильным огнем противника мост разминирован. Прямым попаданием в мост выводится из строя один пролет. Саперный батальон устанавливает пролет. Пехота устремляется по мосту. Противник отступает, дивизия, а вместе с ней и саперный батальон, его преследуют. Далее форсирование реки Куя подручными средствами. Постройка 15-метрового моста под нагрузку 15 тонн. 2 октября батальон достиг и форсировал р. Огре.

13 октября 1944 г. была освобождена столица Латвийской ССР город Рига. Приказом Главнокомандующего Союза ССР дивизии объявлена благодарность. Дивизия награждена третьим орденом – Суворова 2 степени (первые 2 – Ленина и Красного Знамени). В этом немалая заслуга и гвардейского саперного батальона. Было награждено правительственными наградами 55 человек.

м) С 20 ноября 1944 г. по 1 января 1945 г. 8 гв. сд. вела бои местного значения, помогая сковывать противника, зажатого в Курляндии между Тукумсом и Либавой. Части дивизии занимали одну траншею за другой. Бои велись южнее г. Салдус. Саперный батальон закреплял захваченные рубежи, оборудовал НП, строил КП, ремонтировал и строил новые дороги, делал проходы в минных полях противника и своих.

За весь период участия в Отечественной войне 2 огвсб выполнены следующие инженерные работы: Поставлено противотанковых мин – 192 000 шт.

Поставлено противопехотных мин – 527 000 шт. Установлено спиралей «Бруно» – 14 000 метров Построено пулеметных ДЗОТ – 375 шт. Построено НП командиру дивизии – 375 шт. Построено КП командиру дивизии – 250 шт. Отремонтировано дорог – 475 км Построено новых дорого – 80 км Подорвано зданий и других сооружений (под Москвой) – 65 шт. Взорвано мостов и труб – 140 шт. Построено мостов свыше 25 метров – 5 шт. Построено мостов менее 25 метров – 94 шт. Отрыто траншей – 27 000 п/м Устроено завалов протяженность – 5 км Разграждено завалов – 3 км Разграждено противотанковых барьеров и надолб – 9 шт. Построено убежищ – 7 шт. Снято отечественных мин – 25 000 шт. Снято мин противника – 230 000 шт. Проделано проходов в минных полях и проволочных заграждениях противника – 180 шт. Проделано проходов в минных полях и проволочных заграждениях наших – 245 шт. Участие саперов в разведке – 275 раз Участие саперов в разведке боем – 16 раз Обезврежено фугасов противника – 160 раз Разминирование мостов и труб – 128 шт. Подорвано в тылу противника:

— эшелонов – 1

— танков и СУ – 8

— автомашин – 11

— ж/д мостов – 2

Форсирование рек на подручных средствах – 7 раз.

Кроме вышеперечисленных работ саперами батальона производились также работы:

а) Оборудование учебных полей.

б) Имитация артогня во время учебы дивизии на отдыхе.

в) Охрана НП и КП командира дивизии.

Потери, нанесенные противнику в живой силе и технике в Отечественной войне:

1) уничтожены в бою:

а) солдат и офицеров – 150 чел.

2) подорвано на фугасах и минах:

а) солдат и офицеров – 36 чел.

б) танков и СУ – 16

в) а/машин и тракторов – 21

г) орудий – 12 шт.

д) лошадей – 5 шт.

е) повозок – 35 шт.

3) взято в плен (трофеи)

а) солдат и офицеров – 40

б) а/машин и тракторов – 2

в) лошадей – 33

г) повозок – 8

д) складов – 6

Потери в личном составе, транспортном и инженерном имуществе и конском составе:

а) в личном составе:

убито – 140 чел.

ранены – 219 чел.

эвакуировано больных – 145 чел.

умерло от болезни – 2 чел.

б) пропали без вести – 113 чел.

дезертировал – 1 чел.

потери по другим причинам – 2 чел.

В конском составе:

Лошадей обозных – 5

В инженерном имуществе:

Парк ТЗН – 1

Лодок А-3 – 3 шт.

Лопат саперных – 1250 шт.

Топоров плотничьих – 750 шт.

Пил поперечных – 200 шт.

Киркомотыг – 150 шт.

Миноискателей – 12 шт.

Мин ПТ – 25 000 шт.

Мин ПП – 12 000 шт.

Пополнения личного состава в связи с потерями производилась периодически – после каждого боя. 8 мая 1945 г. 2 огвсб в полном составе по штату с частями 8 гв. сд под командованием гвардии майора Боженко Льва Георгиевича вышел из боя и приступил к подготовке совершения марша к месту дислокации в г. Хаапсалу, куда прибыл 28 июня 1945 г.

Состояние партийной и комсомольской организации 2 огвсб

Год Чл. и канд. в чл. ВКП(б) ВЛКСМ 1941 5 34 1942 13 23 1943 62 14 1944 56 28 1945 28 35 1946 27 43

[3].

Источники:

ЦА МО РФ, 8 гв.сд, ф.1063, оп.2, д.14, л.97 ЦА МО РФ, ф.33187, оп.1, д. 1, лл. 270-287. Таблица подготовлена автором. 2 отдельный гвардейский саперный батальон 8 гвардейской стрелковой дивизии — ЦА МО РФ, ф. 33187, оп. 1, д.1, лл.1-11.

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