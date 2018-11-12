До 90 дней увеличили срок безвизового пребывания казахстанцев в Турции

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Алматы. 12 ноября. КазТАГ — До 90 дней увеличили срок безвизового пребывания казахстанцев в Турции, сообщает официальное СМИ.

«Увеличен срок безвизового режима для граждан Казахстана в Турции. Теперь казахстанцы смогут находиться в Турецкой республике без визы 90 дней», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу президента Турции в понедельник.

Также сообщается, что в обновленный список вошли Узбекистан и Таджикистан.

Напомним, ранее срок безвизового пребывания казахстанцев в Турции составлял 30 дней.

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