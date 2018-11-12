Россия сочла небезопасной более 100 тонн ввозимой из Казахстана сельхозпродукции

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Россия сочла небезопасной более 100 тонн ввозимой из Казахстана сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Управление Россельхознадзора по Челябинской области не допустило к ввозу 104 тонны небезопасной растительной продукции из Казахстана», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что продукция казахстанского и узбекского происхождения следовала в регионы России в период с 5 по 11 ноября. Всего российское ведомство сообщает о шести зарегистрированных фактах.

«В пяти случаях 83 тонны (виноград, хурма) перевозили без этикеток с необходимой информацией, что является нарушением п. 37 решения совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС», — заявили в Россельхознадзоре.

Еще в одном случае, согласно сообщению, 21 тонну (смесь сухофруктов, грецкие орехи, арахис, изюм, чернослив) «перевозили также без этикеток с необходимой информацией». Кроме того, по информации российской стороны, «фитосанитарный сертификат, подтверждающий качество, безопасность и страну происхождения продукции, должностными лицами был признан недействительным, так как было установлено несоответствие сведений с информацией, указанной в товарно-транспортных (перевозочных) документах».

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз 104 тонн растительной продукции был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности, согласно ст. 10.2 КоАП РФ. Под контролем должностных лиц управления во взаимодействии с ПУ ФСБ России по Челябинской области был осуществлен возврат данных партий с территории Российской Федерации в страны отправления», — сказано в сообщении.