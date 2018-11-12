Астана. 12 ноября. КазТАГ – Сальмонеллу нашли в утином филе из США в Таразе, сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) министерства здравоохранения Казахстана.

«В рамках проведения мониторинга безопасности продукции в г. Тараз в магазине «Береке» ИП Калымбетовой У.А. выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов по выявлению сальмонеллы в пробах утиного филе производства США, поставляемого в Казахстан. В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торгового объекта, а также принимается меры административного характера в отношении реализаторов», — сообщили в КООЗ в понедельник.

В комитете подчеркнули, что употребление в пищу такого зараженного продукта может привести к неблагоприятным последствиям.

«А именно, пищевому отравлению, так как бактерии рода Salmonella характеризуются преимущественно поражением пищеварительного тракта, вызывая тошноту, рвоту, слабость, диарею, боли в животе, с течением времени состояние человека может ухудшиться, в такой ситуации настоятельно рекомендуем обратиться к врачу», — добавили в ведомстве.