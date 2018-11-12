Самолет Air Astana подал сигнал бедствия в небе над Португалией

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Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Самолет авиакомпании Air Astana подал сигнал бедствия в небе над Португалией, сообщает специализированное издание Aviation24.be.

«11 ноября самолет авиакомпании Air Astana Embraer ERJ-190LR (P4-KCJ) вылетел из аэропорта Лиссабона и пропал с радаров, после чего пилоты объявили сигнал «Mayday» (международный сигнал бедствия – КазТАГ) в связи с потерей контроля над судном. Пилоты вскоре смогли восстановить контроль, после чего самолет направился в аэропорт г. Бежа (Португалия) для безопасной посадки», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что для оказания помощи самолету казахстанской авиакомпании в небо были подняты истребители F-16.

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