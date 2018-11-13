Аэропорт Алматы стал единственным аэродромом в СНГ с категорией III «B» ИКАО

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Международный аэропорт Алматы (МАА) стал единственным аэродромом в СНГ соответствующий категории III «B» Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передает корреспондент агентства.

«В конце октября на взлетно-посадочной полосе алматинского аэропорта завершился текущий ремонт, а также строительство рулежных дорожек и монтаж нового уникального светосигнального оборудования. Сегодня главный государственный инспектор комитета гражданской авиации Амантай Кокатаев вручил президенту международного аэропорта Алматы Болату Ержанову сертификат годности аэродрома, подтверждающий повышенную категорию III «B» ИКАО»,- сказали в аэропорту во вторник.

При этом отмечается, что в СНГ аэропорт Алматы с такой категорией единственный.

«Данная категория позволяет осуществлять взлеты и посадки воздушных судов при плохих погодных условиях (туманах) со снижением горизонтальной видимости до 75 метров»,- добавили в аэропорту.

Между тем, завершение работы в рамках указанной технической модернизации МАА позволит также сократить финансовые потери (авиакомпаний, аэропорта) из-за вынужденных посадок воздушных судов на запасных аэродромах, снизить потребление энергии до 62%, уменьшить выброс углекислого газа СО2 до 1 305,72 тонны.