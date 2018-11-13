ОПЕК ожидает увеличения дисбаланса между спросом и предложением нефти в 2019 году

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по росту предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2018 году и 2019 году и понизила оценку по росту глобального спроса, следует из ноябрьского отчета организации.

«Так, ОПЕК пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году на 40 тыс. барр. в сутки до 1,5 млн барр. в сутки, а на 2019 год – на 70 тыс. барр. (до 1,29 млн барр. в сутки). Таким образом, глобальный спрос ожидается в 2018 году на уровне 98,79 млн барр. в сутки. Снижение спроса ожидается на Ближнем Востоке и в Китае», — говорится в сообщении ТАСС во вторник.

При этом прогноз по росту предложения от стран «не ОПЕК» в 2018 году повышен по сравнению с предыдущей оценкой на 90 тыс. барр. (до 2,31 млн барр.), а на 2019 год – на 120 тыс. (до 2,23 млн барр. в сутки).

«Основными драйверами роста добычи останутся США, Бразилия, Канада и Великобритания, в то время как добыча продолжит снижаться в Мексике, Норвегии и других странах. Таким образом, предложение нефти от стран «не ОПЕК» в 2018 году ожидается на уровне 59,86 млн, в 2019 году – 62,09 млн барр. в сутки», — отмечается в сообщении.

11 ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что ОПЕК+ целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн барр. от уровня предыдущего месяца. По его словам, Саудовская Аравия рассчитывает, что страны ОПЕК+ в декабре достигнут консенсуса о действиях на 2019 год. Министерский мониторинговый комитет в Абу-Даби завершился 10 ноября без консенсуса о том, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в следующем году.

Глава минэнерго РФ Александр Новак не стал озвучивать журналистам позицию России по возможности продолжения сокращения добычи нефти в 2019 году, заметив, что это не исключено, но такое решение может быть принято только после тщательного анализа рынка.

Между тем Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок на 0,5 млн барр. в сутки уже в декабре. 6-7 декабря министры вернутся к обсуждению этого вопроса, но уже в Вене, когда страны ОПЕК+ должны будут подписать новое соглашение о бессрочном сотрудничестве с января 2019 года.