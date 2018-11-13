Ситуация в мире напоминает времена Карибского кризиса — Назарбаев

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Ситуация в мире приближается к ситуации Карибского кризиса начала 60-х годов, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Недавно состоялся форум Европа – Азия АСЕМ в Брюсселе, выступали и участвовали более 50 глав государств. Я говорил на этом форуме об опасности мировой ситуации, которая приближается примерно к ситуации Карибского кризиса начала 60-х годов.

Почему я это говорил – потому что сегодняшняя лексика, размещение наступательных вооружения НАТО ближе к американским границам, в подлете 4-5 минут и обратные меры, которые принимаются с другой стороны, все это напоминает», — сказал Н.Назарбаев во вторник.

При этом он подчеркнул, что мировые державы должны найти новые форматы диалога.

«Недавно в эти дни в Париже говорили о том, что первая и вторая мировые войны начались из-за отсутствия переговоров и диалогов. Мое предложение заключается в том, чтобы мировые державы всегда с большой ответственностью подходили к мировым делам с точки зрения будущего человечества. Особенно Россия, Китай, США, Европейский союз. Эти четыре стороны в нынешних условиях должны найти новые форматы диалога», — добавил президент.

Н.Назарбаев предложил создать в Астане площадку для обсуждения основных мировых проблем Китаем, Россией, США и ЕС.

«После первой мировой войны США инициировали создание Лиги Наций. После второй мировой – ООН.Я понимаю, что это непростая задача, но я предложил площадку Астаны для встречи этих четырех сил, которые могли бы сесть и спокойно обсудить проблемы – экономические, политические, военные. Тяжело представить в этих условиях что-то иное», — сказал он.