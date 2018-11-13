Два крупных медвуза Казахстана могут получить статус исследовательских университетов

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Двум крупных медицинским вузам Казахстана планируется присвоить статус исследовательских университетов, сообщается в проекте постановления правительства.
«Присвоить статус исследовательского университета некоммерческим акционерным обществам «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», «Медицинский университет Караганды»», — говорится в документе.
Также власти Казахстана намерены утвердить программы развития указанных вузов на 2019-2023 годы.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 26 ноября.