Два крупных медвуза Казахстана могут получить статус исследовательских университетов

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Астана. 13 ноября. КазТАГ – Двум крупных медицинским вузам Казахстана планируется присвоить статус исследовательских университетов, сообщается в проекте постановления правительства.

«Присвоить статус исследовательского университета некоммерческим акционерным обществам «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», «Медицинский университет Караганды»», — говорится в документе.

Также власти Казахстана намерены утвердить программы развития указанных вузов на 2019-2023 годы.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 26 ноября.

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