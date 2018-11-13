Переводы казахстанцев внутри страны бьют все рекорды 13.11.2018 15:00 День за днем 204 0 Объём перечисленных средств вырос за год вчетверо. Средний чек на каждую транзакцию составил 245 тысяч тенге. Инфографика Похожие материалы: До 90 дней увеличили срок безвизового пребывания казахстанцев в Турции Четырехдневные каникулы ожидают казахстанцев на День независимости и Новый год Абаев прокомментировал возможность блокировки интернета в одном городе и области «Можно ли научить казахстанцев патриотизму?». «Казахстанцы не знают, что такое экстремизм и терроризм». «Кому чиновник Министерства культуры и спорта Еренай Даржибаев нес 37,5 тысячи долларов?». «Это не телефонный разговор» — Стоит ли бояться прослушки?» «Суть всех модернизационных преобразований – повлиять на модели поведения казахстанцев». «Нормы Закона «О языках» содержат лазейки для двоякой интерпретации». «Почему съезд Комсомола привел к расколу в обществе?». «Педофилы и ювеналы идут рука об руку?»