Переводы казахстанцев внутри страны бьют все рекорды

День за днем 204 0
Объём перечисленных средств вырос за год вчетверо. Средний чек на каждую транзакцию составил 245 тысяч тенге. Инфографика

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