Евросоюз и ЕАЭС должны сотрудничать – Назарбаев

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Необходимо наладить сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и альтернативы такому сотрудничеству нет, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«ЕС и ЕАЭС наш должны сотрудничать. Кстати, до недавнего времени была большая надежда, что ЕС и мы договоримся о свободной торговле между нашими странами, что является естественным. (…) Я считаю, что сотрудничеству ЕС и ЕАЭС нет альтернативы», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании Astana Club во вторник.

По словам президента, у Казахстана «очень добрые отношения с ЕС».

«Мы подписали в 2016 году соглашение об углублении сотрудничества Казахстана с Евросоюзом, наша взаимная торговля – это более $30 млрд, и она развивается. Такие же отношения и с Россией, и с другими государствами. То есть, осталось это все объединить и как-то на это все посмотреть», — добавил глава государства/

По мнению Н. Назарбаева, скоро наступит время, когда придет осознание того, что Европа и Азия, весь Евразийский субконтинент могут процветать в условиях сотрудничества и доверительной гарантии.