Важность дальнейшего укрепления межгосударственных связей с Турцией отметил Назарбаев

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Важность дальнейшего укрепления межгосударственных связей с Турцией отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Состоялась – КазТАГ) встреча с бывшим премьер-министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу. Отмечая заслуги А. Давутоглу в деле развития двусторонних отношений, президент Казахстана подчеркнул важность дальнейшего укрепления межгосударственных связей», — сообщили в Акорде во вторник.

Как отмечается, Н. Назарбаев также поблагодарил экс-премьера Турции за активное участие и идеи, озвученные в ходе заседания Астанинского клуба.