Назарбаев предлагает Трампу вспомнить традиции его предшественников и возобновить антиядерные переговоры

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Президенту США Дональду Трампу нужно вспомнить традиции своих предшественников и возобновить антиядерные переговоры, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«После кровопролитий Первой мировой войны, окончание которой сейчас празднуют, именно президент США Вудро Вильсон предложил создать Лигу наций, чтобы предотвратить в будущем такие войны. После Второй Мировой войны президент Рузвельт (Франклин – КазТАГ) предложил создать ООН. Доверие всего человечество было таково, как вы видите, и ООН, и Всемирный банк, и Международный валютный фонд, все размещены в Америке, в Вашингтоне и Нью Йорке. Со стороны США исходила справедливость, желание предотвратить столкновение. Остается нам всем вместе обратится к господину Д. Трампу, чтобы он вспомнил традиции своих предков. Если он сейчас предложит собраться и обсудить эти вопросы, думаю не будет стран, которые бы не поддержали это», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании Astana Club во вторник.

По словам казахстанского лидера, необходимо возобновить мировые совещания по антиядерной тематике, которые были инициированы США при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Кроме того, Н. Назарбаев оценил успехи действующего президента США в переговорах с Северной Кореей.

«Можно аплодировать президенту Д. Трампу, и мы аплодируем. Действительно, решительно провел встречу (с лидером КНДР Ким Чен Ыном – КазТАГ), договорились. Мы до конца не знаем, о чем они договорились, наверное, Северная Корея ждет тоже, чтобы договоренности выполнялись, и США тоже ждут, что будет дальше. Надо, наверное, эти переговоры продолжать, доводить до конца», — сказал президент Казахстана.

При этом он отметил, что после этих переговоров Северная Корея прекратила пуски ракет и приостановила испытания ядерного оружия.

«Это уже хорошие новости для всех нас», — резюмировал Н. Назарбаев.