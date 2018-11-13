Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Круизный лайнер «Петр Великий» будет курсировать между Актау и Астраханью, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России.

«На астраханском судостроительном заводе «Лотос» сейчас строят круизный лайнер «Петр Великий», что в перспективе позволит связать морские порты Астрахани и Актау. Это будет способствовать росту туристской и инвестиционной привлекательности наших стран. Поэтому уже сейчас необходимо особое внимание уделять развитию портовой инфраструктуры», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

В числе приоритетных задач для развития туризма он назвал повышение доступности международных пассажирских перевозок и наземными видами транспорта.

«Жители Казахстана наверняка оценят этот шаг, так как ежегодно Астраханскую область посещают тысячи туристов из этого государства. Кто-то приезжает в регион с культурно-познавательной миссией, а некоторые выбираются заграницу, чтобы пройти лечение в местных клиниках, оснащенных самым современным медицинским оборудованием. К примеру, в 2017 году за медпомощью к астраханским врачам обратились более 4 тыс. граждан Казахстана», — добавил С. Морозов.

Напомним, 8 ноября на XV форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске глава федерального агентства по туризму министерства культуры РФ Олег Сафонов сообщил, что два государства будут совместно развивать круизный туризм на Каспийском море. Он уточнил, что сегодня на российских заводах уже идет строительство двух судов, которые в 2020 году будут готовы отправиться в круиз по Каспию.