Назарбаев объявил выговор главе антимонопольного комитета и сделал предупреждение министрам энергетики и нацэкономики

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор председателю комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК Азамату Майтиеву, а также сделал предупреждение министру национальной экономики Тимуру Сулейменову и министру энергетики Канату Бозумбаеву за ситуацию с тарифами.

«Ограничимся объявлением выговора. Ты сам разберись (Т. Сулейменов – КазТАГ), накажи кого положено, кого не нужно, освободи и доложи мне по всем этим вопросам, а я буду поддерживать деятельность генпрокуратуры. Он (генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров – КазТАГ) доведет дело до конца и будет уголовная ответственность. Вообще по этому делу и К. Бозумбаев, и минэкономики, и антимонопольное, все заслуживают сегодня очень сурового наказания. Поскольку он работает недавно, этот тоже. К. Бозумбаев отвечает за другие отрасли. Всех предупреждаю. В следующий раз будут приняты организационные меры», — сказал Н. Назарбаев на заседании совета безопасности в среду в Акорде.

«…Вообще по этим монополиям, включая группу NRC Клебанова (Александр Клебанов, председатель совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» — КазТАГ), у него по Астане все энергоисточники, да? По ним надо отдельно разобраться. Генпрокуратура, запросите их деятельность, отчеты и посмотрите, почему они завышают. Везде добиться снижения необоснованных тарифов. По начатым уголовным преследованиям дать принципиальную оценку, довести до конца. Результаты доложить мне. Поскольку здесь пошел такой разговор, правительству надо еще раз вернуться к проекту антимонопольного закона», — подчеркнул глава государства.

При этом глава государства спросил у председателя КРЕМЗКиПП А. Майтиева, сможет ли тот справиться с ситуацией с тарифами.

«Это настолько вопрос острый. Председатель антимонопольного комитета, или ты можешь исправить все это, или уйдешь с этой работы?» — спросил президент.

Глава комитета пообещал все исправить.

«Т. Сулейменов, он способен сделать это? Ты ручаешься, отвечаешь за него?» — спросил Н. Назарбаев у министра.

«Так точно», — заверил Т. Сулейменов.

Напомним, ранее Н. Назарбаев назвал преступлением противодействие монополистов его посланию и их незаконное обогащение за счет завышения тарифов на коммунальные услуги. Глава государства поручил К. Бозумбаеву навести порядок с завышающими тарифы на комуслуги монополистами. Также стало известно, что минэнерго планирует сменить тарифную методологию с 2019 года.