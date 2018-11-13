Взять на особый контроль ценообразование на уголь, газ, лекарство и социально-значимые товары поручил Сагинтаев

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам и акиматам взять на особый контроль ценообразование на уголь, газ, лекарство и социально-значимые товары.

«Поручаю министерству национальной экономики и министерству энергетики, акиматам регионов ценообразование на уголь, газ, лекарство и социально-значимые товары взять на особый контроль. В первую очередь, акимы не должны допускать ценовые сговоры, накрутки посредников и должны пресекать завышение необоснованных цен. Поручаю министерству образования и министерству здравоохранения подготовить по решению актуальных вопросов рабочее совещание. Особый акцент – на снижение расценок на обучение и медицинские услуги. Срок – две недели. Министерству информации и коммуникаций необходимо обеспечить информационное обеспечение этой работы», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

Также минэнерго и МНЭ, по его словам, должны внести пошаговый план, как и на сколько будут снижены тарифы на электричество, тепло, водоснабжение, телефонную связь.

«Президент поставил задачу перестроить работу, почувствовать социальную ответственность, быть открытыми и заслужить доверие людей. Поэтому поручаю МНЭ и минэнерго в первой декаде декабря провести круглый стол, обсудить этот план действий с участием региональных подразделений, СМИ, представителей прокуратуры, монополистов, депутатов. Общественность должна знать позицию правительства по вопросам обеспечения прозрачности образования тарифов, формирования предельных тарифов на 2019 год. Руководствам МНЭ и минэнерго, а также руководителям территориальных подразделений по вопросам эффективности исполнения монополистами инвестиционных обязательств должны отчитаться перед народом и СМИ публично», — подчеркнул глава кабмина.

Кроме этого, он поручил МНЭ с заинтересованными госорганами создать республиканскую систему мониторинга сферы ЖКХ.

«Система мониторинга должна работать на местах с участием общественности и затрагивать все вопросы, связанные с тарифами, качеством услуг, запросами населения. Тимур Муратович (министр национальной экономики РК Сулейменов – КазТАГ), по тарифам ЖКХ до конца недели откройте «горячую линию». О принятых решениях будем регулярно информировать СМИ», — заключил Б. Сагинтаев.