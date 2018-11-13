Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Эксперты ожидают к 2040 году цену нефти на уровне $112-137 за баррель из-за превышения спроса над предложением, сообщает ТАСС.

«Цена нефти к 2040 году может достигнуть $112 за баррель на фоне спроса, превышающего объем предложения, следует из долгосрочного исследования World Energy Outlook 2018, опубликованного во вторник Международным энергетическим агентством (МЭА)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что такой прогноз вероятен при реализации сценария, который в МЭА обозначили как New Policies Scenarios, то есть в случае реализации ключевыми экономиками мира самых амбициозных долгосрочных стратегий развития. В число последних входят трехлетний план Китая по борьбе с загрязнением воздуха и реформа по изменению топливных стандартов для транспорта в США. Согласно этому сценарию, спрос на нефть к 2040 году достигнет 106,3 млн баррелей в сутки, тогда как добыча составит только 103,4 млн баррелей в сутки.

По другому сценарию — Current policies, предполагающему развитие мировой экономики в условиях текущего политического курса, — цена нефти может достичь $137 за баррель, а спрос и предложение — 120,5 млн и 117,2 млн баррелей в сутки соответственно.