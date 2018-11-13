Астана. 13 ноября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Н. Назарбаев принял – КазТАГ) участие в четвертом заседании Астанинского клуба. (…) С целью поиска решений в преодолении глобальных вызовов президент Казахстана предложил обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году», — говорится в сообщении Акорды во вторник.

«Понимаем, что процесс заключения нового соглашения будет непростым. Поэтому целесообразно начать подготовку к итоговым переговорам уже в 2019 году. Безусловно, многое здесь будет зависеть от позиции мировых держав. В этой связи хотелось бы призвать крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения», — сказал Н. Назарбаев.

Для решения спорных вопросов в сфере мировой торговли глава государства предложил сторонам сесть за стол переговоров под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО) в многостороннем формате.

«Именно в Астане пройдет министерская встреча этой организации в 2020 году. Выход из ситуации мы видим в выработке единых справедливых правил торгово-инвестиционного сотрудничества. Наряду с этим, решение проблемы торговых войн необходимо искать в реформировании ВТО», — указал Н. Назарбаев.

В завершение президент Казахстана подчеркнул важность консолидации всех усилий во благо сохранения планеты для будущих поколений.