Вопросы обеспечения безопасности в регионе обсудил Назарбаев с экс-президентом Афганистана

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Астана. 13 ноября. КазТАГ – Вопросы обеспечения безопасности в регионе обсудил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, сообщает пресс-служба главы государства.

«По завершении заседания Астанинского клуба глава государства встретился с экс-президентом Исламской Республики Афганистан Х. Карзаем. В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе в контексте озвученных на заседании инициатив», — сообщили в Акорде во вторник.

В частности, отметили в пресс-службе, особое внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте.

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