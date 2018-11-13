Вопросы обеспечения безопасности в регионе обсудил Назарбаев с экс-президентом Афганистана

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Вопросы обеспечения безопасности в регионе обсудил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, сообщает пресс-служба главы государства.

«По завершении заседания Астанинского клуба глава государства встретился с экс-президентом Исламской Республики Афганистан Х. Карзаем. В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе в контексте озвученных на заседании инициатив», — сообщили в Акорде во вторник.

В частности, отметили в пресс-службе, особое внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте.