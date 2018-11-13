Астана. 13 ноября. КазТАГ – $50 млн планирует инвестировать Китай в марганцевый завод в Карагандинской области, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«В рамках подписанного соглашения между правительством РК и правительством КНР об укреплении сотрудничества состоялось XV заседание между МИР РК и ГКРР КНР по вопросу обсуждения совместных инвестиционных проектов. (…) Руководство компании Horgos Xingbang Trading Co., рассказало о планах строительства завода по производству электролитического марганца в Карагандинской области. Мощность завода составит 60 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций китайской стороны составит более $50 млн», — сообщили в ведомстве во вторник.

Отмечается, что данный вид продукции c высокой добавленной стоимостью является инновационным для Казахстана.

«В ходе встречи с руководством China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE) стороны обсудили вопросы строительства современного комплекса по переработке сельскохозяйственных культур в Костанайской области. Общая сумма инвестиций в данный проект составит порядка $300 млн», — добавили в МИР РК.

В министерство сообщили, что на сегодняшний день китайские компании активно инвестируют в казахстанские проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

«Компания Universal Energy реализует проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций, на общую сумму порядка $400 млн. В текущем году компания Beijing Jiufang Tianhe New Energy Technology также инвестировала в проект по строительству ветроэлектростанции в Мангистауской области. Запуск проекта ожидается в 2019 году. В ходе встреч рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества с руководством компаний Canadian Solar и China Energy Engineering Corporation в сфере развития солнечной энергетики Казахстана», — говорится в сообщении.