Нехваткой площадей для зоны регистрации объяснили очереди на досмотр в аэропорту Алматы

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Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Нехваткой площадей для зоны регистрации объяснили очереди на досмотр в аэропорту Алматы.

«Проблема сегодня в терминале есть, вы ее все знаете, вы летаете. Она связана с тем, что не хватает производственных площадей, недостаточны площади зон регистрации, вы это сами на себе ощущаете. Для того, чтобы разместить и дополнительно поставить оборудование нужны площади. Их, к сожалению, сегодня катастрофически не хватает, поэтому и рассматривается вопрос: каким образом увеличить пропускную способность терминала?» — сказал первый вице-президент АО «Международный аэропорт Алматы» Александр Гордеев на пресс-конференции во вторник.

Также он отметил, что пропускная способность нынешнего терминала 1,6 тыс. пассажиров в час, что позволяет обслуживать около 5-6 млн пассажиров в год.

«Учитывая перспективы, уже нужно расширяться, учитывая сегодняшний спрос», — завершил А. Гордеев.

Напомним, ранее администрация аэропорта сообщала о нехватке пропускной способности существующих терминалов, в связи с чем было начато рассмотрение возможности строительства нового терминала. Одним из вариантов рассматривалось расширение за счет здания старого терминала, которое является памятником архитектуры местного значения.

Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1918 года Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1918 года
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