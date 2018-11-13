Астана. 13 ноября. КазТАГ – Почти на 177 тыс. человек выросла численность населения Казахстана за девять месяцев 2018 года, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

«Численность (населения – КазТАГ) на начало 2018 года – 18 157 337; прирост населения (общий – КазТАГ) – 176 942; численность на 1 октября 2018 года – 18 334 279», — говорится во вторник в экспресс-информации комитета.

Прирост городского населения за указанный период составил 145 128 человек, а сельского – 31 814.

По состоянию на 1 октября 10 597 216 живут в городе, а 7 737 063 – в селах.

«По сравнению с 1 октябрем 2017 года численность населения увеличилась на 237,4 тыс. человек или 1,3%», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточняется, за январь-сентябрь 2018 года в республике зарегистрировано 2354 (за январь-сентябрь 2017 года – 2386) умерших младенцев в возрасте до одного года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до одного года уменьшилось на 1,3%. За январь-сентябрь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 7,92 (8,14) случаев на 1 тыс. родившихся.