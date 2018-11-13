Рост ВВП Казахстана за январь-октябрь составил 4,1%

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Рост ВВП Казахстана за январь-октябрь 2018 года составил 4,1%, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Рост ВВП в отчетном периоде (за январь-октябрь 2018 года – КазТАГ) составил 4,1%. Основными факторами экономического роста стали высокая инвестиционная активность, замедление инфляции, а также увеличение производства в базовых отраслях экономики», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

По его словам, уровень инфляции сохраняется в пределах коридора 5-7%.

«В октябре текущего года инфляция составила 0,4%, с начала года – 3,7%. Годовая инфляция составила 5,3% (за счет высокой базы – 7,7% в октябре 2017 года). Достигнут рекордно низкий уровень за последние три года», — добавил Т. Сулейменов.