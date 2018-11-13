Тарифы на теплоснабжение снижены на Т4,4 млрд в Алматы, Астане и семи регионах Казахстана

Новости 58 0
Казахстан - новая любовь Александра Лукашенко Казахстан - новая любовь Александра Лукашенко
4957

Астана. 13 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. На сегодня снижены тарифы на услуги теплоснабжения десяти субъектов естественных монополий (СЕМ) на сумму Т4,4 млрд в Алматы, Астане и семи регионах Казахстана, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«На сегодня снижены тарифы на услуги теплоснабжения десяти СЕМ на сумму Т4,4 млрд. Это в Астане и Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Западно- Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях», — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства во вторник.

Также, по его словам, снижены тарифы на услуги передачи и снабжения электрической энергией 14 монополистов на сумму Т12,1 млрд в Астане, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

Как пояснил глава ведомства, снижение произошло в рамках проведенной работы с монополистами в сфере снабжения электрической энергии в рамках исполнения представления генеральной прокуратуры РК.

Похожие материалы:

  1. Теплоснабжающая компания СКО снизила тариф на услуги
  2. Сверхзадача Казахстана – выровнять показатель образования в Астане, Алматы и регионах
  3. «Единая валюта ЕЭАС и санкции США против Казахстана: в Астане представили шокирующие прогнозы». «Анатолий Чубайс полагает, что Россия обречена на отставание от стран уровня Греции, Казахстана и Турции». «Тарифы на теплоэнергию в Алматы завышены в 15 раз»
  4. Минимальные тарифы на эксплуатационные расходы в РК вместо жильцов МЖД будут устанавливать маслихаты
  5. В Павлодарской области снизили тарифы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии

Новости партнеров

Загрузка...