Система SWIFT уведомила США об отключении иранского Центробанка

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Система SWIFT уведомила США об отключении Центрального банка Ирана, сообщает ИрТАГ.

«Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила США, что отключила от своей системы обмена сообщениями Центральный банк Ирана и другие организации этой страны, внесенные в американские санкционные списки», — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

Замглавы американского минфина подчеркнула, что Вашингтон будет жестко проводить в жизнь свои санкции против Ирана и примет в отношении этой страны дополнительные меры, направленные на оказание давления.

Также С. Манделкер уточнила, что ее не беспокоит инициатива Европейского союза о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций. Она пояснила, что США смогут работать вместе с европейцами и что, несмотря на планы создания специального платежного механизма ЕС, европейские компании уже покидают Иран.

«Думаю, более значительная новость в Европе – это то, что компании уже в большом количестве уходят из Ирана. Я совсем не испытываю беспокойства по поводу специального платежного канала. (…) Полагаю, что мы можем найти дополнительные механизмы, при помощи которых мы смогли бы работать вместе. По Ирану вы увидите, как предпримем намного больше вещей», — отметила С. Манделкер.

2 ноября министр финансов США Стивен Мнучин проинформировал о возможном введении санкций Соединенными Штатами против банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT за связи с Ираном. По словам главы ведомства, банковская система была проинформирована о необходимости отключить любые иранские финансовые учреждения, которые подпадут под американские санкции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Министерство финансов США 5 ноября объявило о введении санкций против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в санкционный список организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.

В тот же день был приостановлен доступа нескольких банков Ирана к системе обмена сообщениями SWIFT. Глава организации SWIFT Готтфрид Лейббрандт сообщил 9 ноября, что эта международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей начнет отключать некоторые иранские банки от своей структуры в субботу и воскресенье.