Стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций в РК будет разделена на тариф на мощность и тариф на электроэнергию

Астана. 13 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций в Казахстане будет разделена на тариф на мощность и тариф на электроэнергию, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Стоимость электроэнергии от энергопроизводящих организаций будет разделена на тариф на мощность и тариф на электроэнергию. Министерством будут приняты меры по снижению цен на электроэнергию по сумме двух компонентов для электрических станций (стоимости электрической энергии и стоимости мощности – КазТАГ)», — сказал К. Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

При этом он заверил, что поручения главы государства, данные на последнем совете безопасности, министерством энергетики будут исполнены.

«В соответствии с поручением главы государства будут установлены объективные уровни предельных тарифов на электрическую энергию для энергопроизводящих организаций. С введением с 1 января 2019 года рынка электрической мощности будет применяться новая тарифная методология для сектора производства электрической энергии», — указал глава ведомства.

По его словам, на сегодня завершена совместная с генеральной прокуратурой работа по проверкам основных электрических станций.

«В министерстве утвержден график и начаты заслушивания всех энергопроизводящих организаций. Данную работу мы завершим до 20 ноября текущего года и соответствующий приказ должен быть принят до конца текущего месяца. Установление объективного уровня предельных тарифов на электрическую энергию даст возможность снизить отпускные цены у энергопроизводящих организаций», — отметил К. Бозумбаев.

Как добавил министр, уровень снижения будет различен у разных электрических станций.

«На основании изменения отпускных цен у энергопроизводящих организаций уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (КРЕМиЗКПП), должен будет принять меры по снижению стоимости электроэнергии для конечных потребителей», — заключил К. Бозумбаев.